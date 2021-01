Business news: industria olio di palma, Autorità investimenti Malesia promuove adesione a fondo Disf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per lo sviluppo degli investimenti della Malesia (Mida) ha esortato gli operatori dell'industria dell'olio di palma ad aderire all'Industry4WRD Domestic Investment Strategic Fund (Disf), un fondo strategico istituito per assistere le imprese, specie quelle posizionate lungo la catena del valore downstream. "Alcune delle aree obiettivo sono l'oleochimica, i prodotti alimentari come l'olio di cottura, e i fitonutrienti, che possono essere utilizzati per la realizzazione di integratori", ha spiegato un funzionario del Mida, Mohamad Ismail Abu Bakr, illustrando gli incentivi e i finanziamenti a disposizione dell'industria dell'olio di palma malese. Il fondo Disft è stato istituito tramite la legge di bilancio malese per l'anno fiscale 2019 al fine di assistere le aziende che hanno preso parte al programma governativo per la valutazione settoriale d'impatto della rivoluzione industriale 4.0. I contributi sono legati all'adozione da parte delle aziende beneficiarie di almeno uno dei pilastri tecnologici dell'industria 4.0, come il cloud computing, l'analisi del big data e l'intelligenza artificiale. (Fim)