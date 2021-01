Governo: Renzi, Mes? Nessuno può pretendere di imporre ad altri proprie idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno può pretendere di imporre agli altri le proprie idee, ma abbiamo bisogno di una comune energia per risolvere il problema. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) vuol dire 36 miliardi di euro per la nostra sanità. Siamo convinti che questi soldi servano". Lo ha osservato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. "Vogliamo un governo politico, ma non a tutti i costi", ha aggiunto l’ex premier. Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine dell’incontro con Fico aveva proposto di accantonare alcuni temi divisivi come, appunto, il Mes. (Rin)