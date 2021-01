Russia: difensore civico fa appello alla non violenza in proteste di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha avvertito ieri che le azioni provocatorie e violente dei partecipanti alle manifestazioni non coordinate con le autorità di sicurezza, programmate per il fine settimana, potrebbero essere qualificate ai sensi dell'articolo del codice penale (212) relativo ai disordini di massa. La Procura generale ha altresì ricordato che "il coinvolgimento di minori in attività illegali" può costituire un crimine a parte, ai sensi dell'articolo 150 del codice penale russo. (segue) (Rum)