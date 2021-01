Milano: De Corato, arresto di pusher in metropolitana conferma che città è capitale spaccio Sud Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è diventata la città in cui un pusher può sentirsi così tranquillo di restare impunito da viaggiare in metropolitana e sfidare le forze dell'ordine. Milano continua a essere invasa da fiumi di stupefacenti, purtroppo è diventata ormai la capitale dello spaccio del Sud Europa". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'arresto di un 49enne sorpreso in metropolitana con mezzo chilogrammo di cocaina.(Com)