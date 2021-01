Covid: nel Lazio al via da lunedì vaccino per over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio a partire da lunedì 1 febbraio le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid in modalità online sul sito salute Lazio. Sono inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, precisando che per prenotare è sufficiente il codice fiscale. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio. "E' fortemente sconsigliato recarsi in uno dei punti di somministrazione senza la regolare prenotazione del vaccino, mentre è opportuno lasciare un proprio contatto telefonico per ricevere un sms 72 ore prima dell'appuntamento con tutte le indicazioni necessarie", conclude l'assessore. (Rer)