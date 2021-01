Covid: Farnesina, autorizzazioni all'esportazione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire un accesso tempestivo ai vaccini anti Covid-19 a tutti i cittadini dell'Ue e per affrontare l'attuale mancanza di trasparenza nell’esportazione di tali vaccini al di fuori del territorio dell'Unione, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2021/111 del 29 gennaio 2021. Lo riferisce in un comunicato la Farnesina. Il Regolamento istituisce un meccanismo di autorizzazione all’esportazione dei vaccini anti Covid-19 per le aziende che abbiano concluso con l’Ue degli accordi di acquisto anticipato (Advanced purchase agreements – Apa). Il Regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2021, con validità sino al 31 marzo 2021 e prevede l’obbligo in capo alle aziende produttrici del vaccino (codice Nc 3002 20 10), ai fini dell’esportazione in paesi extra-Ue, di richiedere apposita autorizzazione allo Stato membro dove viene perfezionata la produzione (dall’applicazione del regolamento, è dunque esclusa l’esportazione di prodotti intermedi nella catena di sintesi del vaccino). Nel caso dell’Italia, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, mediante compilazione dell’apposito modulo riportato all’Allegato I del Regolamento. (segue) (Com)