Covid: Farnesina, autorizzazioni all'esportazione di vaccini (3)

- In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 2 (4) del citato Regolamento (Ue) n. 2021/111, oggetto di verifica da parte della Commissione europea, il rilascio delle autorizzazioni avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della Pec (estendibili di ulteriori 2 giorni in caso di circostanze eccezionali e per ragioni debitamente giustificate). Sono esentate dall’obbligo di autorizzazione all’esportazione le vendite destinate ai paesi extra-UE di cui all’art. 1 (5) del Regolamento. Per eventuali informazioni si prega di scrivere ai seguenti indirizzi e-mail e indicare un eventuale recapito: dgue-10@esteri.it (Com)