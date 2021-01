Roma: Raggi, gemellaggio con Parigi compie 65 anni e si rafforza anche in tempi difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gemellaggio tra Roma e Parigi si rafforza anche in tempi di Covid. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "C'è solo Roma per Parigi, c'è solo Paris per Roma. Il gemellaggio esclusivo delle due Capitali compie oggi 65 anni, e si rafforza sempre, anche in questi tempi difficili. Un caro augurio a tutti noi di uscire presto dalla pandemia e di riabbracciare le nostre città", scrive Raggi sul social.(Rer)