Governo: Zingaretti, ecco prima agenda di temi per programma fine legislatura

- "Abbiamo già indicato al presidente Fico una prima agenda di temi da affrontare per programma di fine legislatura, per riprendere i tavoli di confronto sul programma che partirono lo scorso 5 novembre. Chiediamo a tutte le forze politiche di farlo con quello spirito costruttivo che è indispensabile per ottenere risultati". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. "I temi", ha aggiunto il leader Pd, "sono la chiusura del processo di decisione e l’attuazione del Next generation Eu, la riforma fiscale e quella della giustizia, un pacchetto di riforme istituzionali - prima tra tutte una legge elettorale di stampo proporzionale -, le necessarie riforme legate alle politiche attive sul lavoro". Ed ancora, ha concluso Zingaretti, "le infrastrutture sociali del Paese, a cominciare dalla ricostruzione e dal rilancio del sistema sanitario, il rilancio degli investimenti nel campo della scuola, della ricerca, della formazione, il tema del commercio, del turismo, del terziario". (Rin)