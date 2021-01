Governo: Gelmini (FI), quando cominciano "consultazioni" per decreto Ristori?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara che "mentre prendono il via le consultazioni del Presidente della Camera, Roberto Fico, della maggioranza che sostenne il Conte bis, gli italiani avrebbero diritto di sapere cosa ne sarà del nuovo decreto Ristori. A malapena - continua la parlamentare in una nota - il governo uscente è riuscito a varare in extremis una miniproroga delle cartelle esattoriali ed è clamoroso che ancora non ci sia uno straccio di testo per i risarcimenti promessi e dovuti. Il centrodestra ha dato ogni rassicurazione possibile e si è detto disponibile, nonostante la conclamata crisi di governo, a non intralciare l'emanazione di un decreto che faccia arrivare subito risorse liquide a chi ha subito danni dalle ultime chiusure". Per l'esponente di FI, "è un impegno che l'esecutivo ha preso con gli italiani e con il Parlamento. Molte Regioni resteranno arancioni, altre hanno subito la zona rossa, magari pure senza meritarla, di bianco per il momento ci sono solo le notti di commercianti, pubblici esercizi, ristoratori, palestre, piscine, mentre i saldi già fanno registrare un -40 per cento di fatturato, con tutto quello che ne consegue. Non c'è tempo da perdere e il ministero delle Finanze, se vuole - conclude Gelmini - può pure consultarci: non vorremmo rivolgerci a 'Chi l'ha visto?' per conoscere il destino del decreto Ristori". (Com)