Difesa: Egitto e Francia danno il via alle esercitazioni aeree congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Francia hanno avviato esercitazioni aeree congiunte in una delle basi aeree del Paese nordafricano. Lo ha reso noto il portavoce militare egiziano, generale Tamer el Rifae, in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, senza rivelare il luogo esatto delle manovre. Le esercitazioni comprendono lo scambio di competenze addestrative, la standardizzazione dei concetti di combattimento e missioni di addestramento delle forze partecipanti. L’obiettivo è quello di migliorare la capacità di raggiungere il massimo livello di prontezza ed eseguire missioni congiunte utilizzando le armi più sofisticate in diverse circostanze e scenari. "Questo rientra nel quadro del piano di addestramento delle Forze armate con i Paesi amici e fraterni", ha detto El Rifae, aggiungendo che "le esercitazioni con la Francia dureranno diversi giorni, nel rispetto di tutte le misure anti-coronavirus". (Cae)