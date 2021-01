Verbania: lavori sulla statale 337, due settimane di chiusure notturne a Trontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno della galleria ‘Paiesco’, tra il km 7 e il km 9 della statale 337 “della Val Vigezzo” a Trontano (VCO). Al fine di mitigare i possibili disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno eseguite con il senso unico alternato nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00, escluse le notti dei giorni festivi e prefestivi. L’avvio dei lavori è previsto per lunedì 1 febbraio con ultimazione entro venerdì 12 febbraio. Per consentire l’esecuzione dei test di funzionamento delle installazioni, martedì 9 febbraio sarà inoltre in vigore il senso unico alternato anche in orario diurno. La limitazione sarà rimossa in caso di rallentamenti significativi della circolazione.(Rpi)