Governo: Mulè (FI), tragica riproposizione immaturità maggioranza che non fa il bene del Paese

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "la maggioranza che ha messo il Paese in ginocchio senza un piano vaccini e con l'economia a rotoli ricomincia esattamente da dove aveva lasciato: dalle liti e dalle divisioni. Davanti all'esploratore Fico - prosegue il parlamentare in una nota - va in scena una commedia già vista: no Mes, sì Mes, forse Mes. I Cinque stelle parlano di 'temi divisivi' e addirittura di 'temi provocatori': come se l'emergenza sanitaria fosse un tema provocatorio e divisivo. Insomma, niente di nuovo sotto il sole - conclude l'esponente di FI -, se non la tragica riproposizione dell'immaturità di una maggioranza che non fa il bene del Paese". (Com)