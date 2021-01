Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, niente da temere da dialogo con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è protetta dalle azioni intraprese dal suo governo nel settore della difesa e della diplomazia, motivo per il quale "non ha nulla da temere nel dialogo con la Turchia basato sul diritto internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista al quotidiano "Ta Nea". Secondo Dendias, i colloqui esplorativi iniziati questa settimana tra Atene e Ankara non sono degli autentici negoziati e non hanno una scadenza specifica. Il capo della diplomazia ellenica ha quindi sottolineato che i colloqui non hanno alcun collegamento con il prossimo Consiglio europeo di marzo e chiarito che le sanzioni alla Turchia restano una questione sul tavolo europeo. "Il nostro obiettivo non è punire la Turchia, ciò che desideriamo per la Turchia è che si comporti come un Paese moderno che rispetti le regole di convivenza pacifica dei paesi vicini e il diritto internazionale", ha aggiunto. Il ministro ha poi affermato come siano importanti per la Grecia le relazioni con i Paesi arabi oltre e con Israele in particolare, dove sarà la prossima settimana in visita. (segue) (Gra)