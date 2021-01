Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, niente da temere da dialogo con Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il primo round di colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia organizzati oggi a Istanbul dopo cinque anni. Lo ha riferito nei giorni scorsi il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Gli Stati Uniti accolgono con favore la ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia oggi a Istanbul e l'impegno di entrambi i governi in questo processo", ha riferito su Twitter Price. "Sosteniamo tutti gli sforzi per ridurre le tensioni nel Mediterraneo orientale". I colloqui si sono conclusi oggi presso l'Ufficio Dolmabahce di Istanbul con fonti diplomatiche turche che hanno riferito all'agenzia di stampa “Anadolu” che i negoziati includevano discussioni su questioni in sospeso da negoziati precedenti, nonché la situazione attuale, i recenti sviluppi e le possibili misure da adottare prima del prossimo round, che si terrà ad Atene. (segue) (Gra)