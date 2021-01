Governo: M5s, fare presto con cronoprogramma chiaro per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, sottolinea che "le parole di Vito Crimi sono chiare: quel che serve al più presto al Paese è una maggioranza che abbia ben chiare le priorità. Serve indicare un cronoprogramma - continua il parlamentare in una nota - al quale le forze politiche aderiranno pubblicamente e si atterranno con lealtà da qui a fine legislatura. Il Paese non può attendere oltre". (Com)