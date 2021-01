Violenza donne: Rizzotti (FI), non bastano leggi, si punti su prevenzione e educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, segnala: "La tragedia in provincia di Torino, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni, dimostra che non dobbiamo mai abbassare la guardia su un fenomeno difficile da arginare. L'ennesimo femminicidio, che in questo caso coinvolge direttamente anche un bambino - prosegue la parlamentare in una nota - è la conferma che ancora oggi le misure adottate sono del tutto insufficienti. Quando i disagi in famiglia si trasformano in un delitto efferato significa che è troppo tardi. Per questo ritengo che la violenza contro le donne sia una questione cruciale che necessita di un impegno continuo da parte delle istituzioni, delle Forze dell'ordine, dei professionisti, della scuola e dell'intera comunità". L'esponente di FI aggiunge: "Abbiamo fatto grandi passi avanti con la legislazione, approvando la legge di Forza Italia sullo stalking o il Codice rosso, ma è evidente che tutto questo non basta. Come ricordato oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, bisogna puntare su misure di prevenzione, che vanno dall'educazione e l'informazione sin dalle scuole di primo grado, ma anche al sostegno concreto delle donne che hanno bisogno di aiuto. Affinché, specie in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo sul fronte dell’emergenza sanitaria - conclude Rizzotti -, nessuna vittima si senta così sola da non trovare il coraggio di denunciare e in questo modo di salvarsi". (Com)