Governo: Morra (M5s), se ne nascerà uno nuovo dovrà affrontare di petto tema revoca concessioni autostradali

- Il senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, afferma: "Tanti ricorderanno come un paio d'anni fa, ancora scossi dalla tragedia del ponte Morandi, si sia rimasti esterrefatti dal cedimento di parte della volta della galleria Bertè, a pochi chilometri da Genova, con miracolosamente nessuna vittima perché le automobili in transito riuscirono ad evitare massi e detriti sulla sede stradale. 'Purtroppo', ha detto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova il procuratore generale della Corte d'appello del capoluogo ligure, 'la rete autostradale e stradale della Liguria è frequentemente interessata da queste vicende, con conseguenti indagini per il reato di disastro colposo'". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Oltre al crollo della galleria Bertè, il pg ha ricordato il crollo del viadotto Madonna del Monte sull'autostrada Savona-Torino, su cui indaga la Procura di Savona che ha chiesto l'archiviazione, e il crollo del ponte di Albiano Magra, per il quale sta procedendo la Procura di Massa. Se un nuovo governo dovesse nascere, dovrà affrontare di petto la questione della revoca delle concessioni autostradali. E dovrà procedere - conclude Morra - sapendo usare sia il bisturi che l'accetta, perché in alcune situazioni il bisturi è inadeguato e ci vuole necessariamente l'accetta".(Com)