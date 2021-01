© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio di ieri del primo ministro francese, Jean Castex, di applicare nuove restrizioni in Francia ma non la serrata, il presidente Emmanuel Macron si rivolge direttamente al senso di responsabilità dei cittadini, in attesa del discorso alla nazione previsto per domani. "Mi fido di noi. Le ore in cui viviamo sono cruciali. Facciamo di tutto per fermare l'epidemia insieme", scrive Macron su Twitter. (Frp)