Regno Unito-Ue: Raab sente Dombrovskis, "rassicurato su blocco a fornitori vaccini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha intrattenuto questo pomeriggio una conversazione telefonica con il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Valdis Dombrovskis. Lo riferisce lo stesso Raab su Twitter definendola una "conversazione costruttiva". "Sono stato rassicurato che l'Ue non desidera bloccare i fornitori che eseguono i contratti per la distribuzione di vaccini nel Regno Unito. Il mondo sta guardando ed è solo attraverso la collaborazione internazionale che sconfiggeremo questa pandemia", ha scritto Raab. (segue) (Rel)