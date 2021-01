Regno Unito-Ue: Raab sente Dombrovskis, "rassicurato su blocco a fornitori vaccini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha revocato la sua decisione di imporre controlli sui vaccini anti-Covid prodotti nel continente e indirizzati all'Irlanda del Nord. Per cui la Commissione europea "non farà scattare la clausola di salvaguardia", si legge in un comunicato arrivato nella notte e ripreso oggi dall'emittente "Bbc". Si tratta di una retromarcia, quella ingranata da Bruxelles, rispetto ad una delle conseguenze del nuovo regime di autorizzazione delle esportazioni verso i Paesi terzi dei vaccini anti Covid prodotti nell'Ue, per tenere conto della situazione peculiare dell'Irlanda del Nord, sottolinea l'emittente britannica. Tuttavia, l'Ue ha affermato di non avere "altra scelta" se non quella di proseguire con l'introduzione di controlli sulle esportazioni di vaccini. L'accordo sulla Brexit garantisce un confine aperto tra l'Ue e l'Irlanda del Nord, senza controlli sui prodotti esportati e il Regno Unito non è nella lista dei 92 paesi terzi che sono esentati dal regime di autorizzazione come possibile destinazione delle esportazioni dei vaccini. (Rel)