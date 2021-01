Tunisia: tre giovani condannati a 30 anni per consumo e possesso di cannabis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della condanna, comminata il 21 gennaio scorso ma resa nota solo ieri sera al livello nazionale, ha scatenato le proteste di società civile, politici, funzionari eletti e migliaia di utenti di Internet che chiedono la revisione la legge 52, emanata il 18 maggio 1992 sotto il regime di Ben Ali. Da anni è in corso una campagna lanciata sui social per depenalizzare il consumo di stupefacenti. Gli hashtag #saybouna, #baddel52, الحبس_لا# (“Lasciateci, cambiate la legge 52, il carcere no”) sono molto diffusi sui profili Facebook e Twitter di attivisti, studenti, giornalisti, artisti, avvocati, personalità politiche. Nelle proteste avvenuto oggi a Tunisi, dove si sono verificati scontri tra dimostranti e agenti di polizia, i manifestanti hanno chiesto la liberazione dei tre giovani. Diversi leader tunisini di spicco, come l'ex presidente della Repubblica, lo scomparso Béji Caid Essebsi, l'ex capo del governo, Elyes Fakhfakh, e l’ex primo ministro Youssef Chahed, si sono più volte espressi a favore di una revisione della legge in questione, considerata "troppo repressiva" e responsabile di avere "sacrificato il futuro di tanti giovani". Tuttavia, questa legge è ancora in vigore, nonostante le richieste di minori sanzioni, lanciate in particolare dalla società civile. (Tut)