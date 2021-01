Cinema Palazzo: Fd'I, Comune Roma complice degli occupanti, vergogna Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Roma che vuole acquisire il Cinema Palazzo per garantire un futuro a chi ha occupato illegalmente per un decennio uno stabile privato è l'ultima porcata in salsa grillina". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti d Fd'I, il deputato Federico Mollicone e il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo. "Parliamo di illegalità allo stato puro contro i diritti di una proprietà privata e solo la sindaca poteva strizzare l'occhio, in continuità con il suo ex assessore alla Cultura Bergamo all'illegalità. Il Campidoglio quindi fa sapere agli occupanti del Cinema Palazzo che 'sono stati già effettuati i sopralluoghi e che il Comune lo acquisterà'. La Raggi, a pochi mesi dal voto, getta la maschera e oltre difendere legittima anche le occupazioni - continuano gli esponenti di Fd'I -. La stessa sindaca che ha sfrattato lo storico circolo Colle Oppio della destra italiana, a cui il Comune stesso stava rinnovando l'assegnazione rimodulando l'affitto. Sulla vicenda del Cinema Palazzo, come Fratelli d'Italia siamo pronti a fare le barricate e denunceremo la vicenda a tutti i livelli. Fd'I è favorevole al riacquisto ma il bando sia aperto a tutti e non solo agli occupanti".(Com)