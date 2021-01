Brexit: premier Nord Irlanda fa appello a Johnson, parte dell'accordo da riscrivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier dell'Irlanda del Nord, Arlene Foster, ha invitato il primo ministro britannico, Boris Johnson, a impugnare parte dell'accordo sulla Brexit per affrontare i problemi nella circolazione delle merci tra Regno Unito e Irlanda del Nord. "Il protocollo è inaccettabile e dovrà essere sostituito perché in caso contrario ci saranno difficoltà serie qui in Irlanda del Nord", ha dichiarato alla Foster, leader del partito unionista Dup, all'emittente britannica "Bbc". Parole che arrivano dopo che l'Unione europea ha fatto retromarcia nella sua decisione di utilizzare lo stesso meccanismo per controllare l'esportazione di vaccini contro il coronavirus dall'Ue all'Irlanda del Nord. Il primo ministro ha detto che la mossa iniziale di attivare l'articolo 16 del protocollo è stato un "atto di ostilità". Foster ha sostenuto che l'azione dell'Ue sia stata motivata da quello che ha definito il suo "imbarazzo per i vaccini". Il vice primo ministro Michelle O'Neill ha parlato di un atto "imprudente e mal pensato". Il protocollo, che fa parte dell'accordo di recesso, è pensato per consentire la libera circolazione delle merci dall'Ue all'Irlanda del Nord e per prevenire la necessità di una frontiera netta con l'Irlanda del Nord. Foster ha quindi esortato il primo ministro di Londra ad utilizzare l'articolo 16 del protocollo per agire immediatamente e affrontare i problemi dei flussi commerciali poiché alcune aziende sono alle prese con accordi post-Brexit per l'importazione di prodotti alimentari dal Regno Unito. (segue) (Rel)