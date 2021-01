Tunisia, tre giovani condannati a 30 anni per consumo e possesso di cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giovani tunisini sono stati condannati a 30 anni di prigione per consumo e possesso di stupefacenti in uno stadio sportivo. La condanna è comminata in particolare dal Tribunale di primo grado di Le Kef. "Uno degli imputati, un addetto alla sicurezza dello stadio, ha nascosto una quantità di cannabis negli spogliatoi e i tre imputati hanno consumato le sostanze stupefacenti all’interno dello stadio", ha spiegato il portavoce del tribunale di primo grado di Kef, Faouzi Dhaouadi, all’emittente radiofonica “Ifm”, sottolineando che l'articolo 11 della legge numero 52 impone, in questo caso, l'applicazione della pena massima. La pena è particolarmente dura perché combina una serie di reati (articoli 4, 6 e 11), legati ad un unico atto, ovvero il consumo di cannabis. In particolare, l'articolo 4 della legge 52 prevede quanto segue: "Sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a tremila dinari - ogni consumatore o detentore per uso personale di piante o sostanze stupefacenti, salvo nei casi autorizzati dalla legge”. L'articolo 6 della stesse legge aumenta notevolmente la pena detentiva: "Sarà punito con la reclusione da venti anni all'ergastolo e con una multa da centomila a un milione di dinari, chiunque costituisca una banda in Tunisia o all'estero, la diriga, vi aderisca o vi partecipo, con l'obiettivo di commettere, nel Paese, uno dei reati previsti dalla presente legge”. L'articolo 11 della legge 52, infine, prevede che “la pena massima prevista sarà pronunciata contro chiunque abbia commesso uno dei reati sopra indicati in uno dei seguenti luoghi pubblici: moschee, hotel, caffè, ristoranti, giardini pubblici, stabilimenti, porti aerei o marittimi, stadi, strutture sanitarie o carceri”.La notizia della condanna, comminata il 21 gennaio scorso ma resa nota solo ieri sera al livello nazionale, ha scatenato le proteste di società civile, politici, funzionari eletti e migliaia di utenti di Internet che chiedono la revisione la legge 52, emanata il 18 maggio 1992 sotto il regime di Ben Ali. Da anni è in corso una campagna lanciata sui social per depenalizzare il consumo di stupefacenti. Gli hashtag #saybouna, #baddel52, الحبس_لا# (“Lasciateci, cambiate la legge 52, il carcere no”) sono molto diffusi sui profili Facebook e Twitter di attivisti, studenti, giornalisti, artisti, avvocati, personalità politiche. Nelle proteste avvenuto oggi a Tunisi, dove si sono verificati scontri tra dimostranti e agenti di polizia, i manifestanti hanno chiesto la liberazione dei tre giovani. Diversi leader tunisini di spicco, come l'ex presidente della Repubblica, lo scomparso Béji Caid Essebsi, l'ex capo del governo, Elyes Fakhfakh, e l’ex primo ministro Youssef Chahed, si sono più volte espressi a favore di una revisione della legge in questione, considerata "troppo repressiva" e responsabile di avere "sacrificato il futuro di tanti giovani". Tuttavia, questa legge è ancora in vigore, nonostante le richieste di minori sanzioni, lanciate in particolare dalla società civile. (Tut)