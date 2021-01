Cina: prima unità reattori nucleari Hualong One inizia produzione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima unità dei reattori nucleari cinesi ad acqua pressurizzata Hualong One ha iniziato la produzione commerciale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. L’unità numero 5 nella città di Fuqing, nella provincia orientale di Fujian, ha iniziato a generare elettricità per la vendita dopo un periodo di prova di sette giorni, ha reso noto la Corporazione cinese per l’energia nucleare (Cnnc). “Con Hualong One la Cina è ora in prima linea nella tecnologia nucleare di terza generazione nel mondo, insieme a paesi come Stati Uniti, Francia e Russia", ha affermato il presidente della Cnnc Yu Jianfeng. (Cip)