Milano 2021: Sala, elezioni test importantissimo, voglio creare laboratorio politico e messaggio forte per il Paese

- Le elezioni di Milano saranno un test molto molto importante e potranno essere un laboratorio per trovare nuove formule politiche che possano essere un messaggio forte per tutta Italia. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al congresso di Sinistra Italiana e annunciando di voler utilizzare "la mia candidatura a Milano, nella speranza di essere riconfermato, con la prospettiva di creare una laboratorio politico vero, molto più di cinque anni fa”. “Cinque anni fa – ha spiegato Sala – io mi avvicinavo alla politica, ero molto inesperto, ero animato da buoni sentimenti che ho cercato di dimostrare, adesso mi sono un po' consolidato e lo voglio fare. E Voglio avere con me coloro che condividono un certo modo di sentire, voglio cercare di dare spazio a tutti e voglio trovare una formula per cui Milano possa lasciare un segno. Con la presunzione che da Milano possiamo lanciare un messaggio forte per il Paese”. “Io – ha concluso il sindaco – considero le elezioni di Milano molto molto importanti, saranno un test importantissimo, perché in questo momento in cui c'è una grande mobilità, non solo nelle forze politiche, ma anche nell'elettorato, in tanti siamo in cerca di una nuova dimensione: è il momento di trovare formule, trovare delle cosiddette aree test in grandi realtà come Milano”. (Rem)