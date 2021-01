Roma: un albero di ciliegio in memoria di Pamela Mastropietro, Raggi "per non dimenticare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero di ciliegio è stato piantato oggi in piazza Re di Roma, nella Capitale, in memoria di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, nel gennaio di tre anni fa a Macerata. L'albero è stato piantato, infatti, nel quartiere di Roma dove è nata e cresciuta la ragazza. Alla cerimonia ha partecipato anche la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme alla madre di Pamela. "Pamela Mastropietro non deve essere dimenticata - scrive su Instagram Raggi -. Oggi insieme alla mamma Alessandra, agli amici e alle associazioni siamo stati nel quartiere dove è cresciuta, a piazza Re di Roma, per piantare un albero di ciliegio, messaggio di speranza e rinascita. Qui prenderà forma un’opera realizzata da un giovane artista: una bellissima rosa, scolpita nel legno. Anche con questi gesti manteniamo vivo il ricordo. Ringrazio Alessandra, le associazioni e le famiglie che oggi erano con noi. Il loro coraggio è un esempio prezioso per tutti", conclude la sindaca. (Rer)