Covid: Oms critica Ue per controlli sulle esportazioni di vaccini

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha criticato l'annuncio dell'Unione europea di voler imporre controlli sulle esportazioni dei vaccini prodotti all'interno dell'Unione. Secondo l'Oms, tali misure rischiano di prolungare la pandemia. Mariangela Simao, direttore generale aggiunto per l'accesso a medicinali, vaccini e prodotti farmaceutici dell'Oms ha osservato che si tratta di una "tendenza molto preoccupante". "Non e' utile che nessun Paese in questa fase metta divieti o barriere che non consentono la libera circolazione degli ingredienti necessari a fare in modo che i vaccini o i medicinali siano messi a disposizione del mondo", ha aggiunto. Anche il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del Forum economico di Davos aveva sottolineato la necessità di evitare "il nazionalismo del vaccino" in quanto allontanerebbe l'uscita dalla pandemia. (segue) (Res)