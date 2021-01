Portogallo: Covid, quasi esauriti posti letto in terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Portogallo hanno dichiarato sono rimasti disponibili solo sette posti letto nelle unità di terapia intensiva per la cura dei pazienti Covid nella parte continentale del Paese a causa dell'aumento dei contagi che ha spinto al trasferimento di alcuni pazienti in gravi condizioni nelle isole. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Salute su 850 posti letto in terapia intensiva assegnati ai casi Covid-19 sulla terraferma, 843 sono già occupati. Il ministero ha informato che i nuovi casi oggi sono stati 12.435, in calo rispetto al record di giovedì, mentre sono stati registrati 293 decessi. Il Portogallo ha la media settimanale più alta al mondo di casi e decessi pro capite. (Spm)