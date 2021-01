Milano 2021: Sala, c'è uno spazio adatto alla sinistra, ma bisogna essere veramente capaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È vero che c'è uno spazio che si presume possa essere adatto alla sinistra, però bisogna essere attenti su questo, bisogna veramente essere capaci: io credo che i cittadini sono alla ricerca di una proposta seria, forte, precisa, non cadiamo nel rischio di pensare che è 'roba nostra' perché tutti parleranno e tutti cercheranno di intestarsi” i trend secolari di questo tempo. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al congresso di sinistra italiana evidenziando che “c'è qualcuno che non parla di questioni di ambiente, di equità sociale o di come il ruolo del digitale trasformerà la nostra società?” ha chiesto Sala portando l'esempio dello smart working. Il problema, ha sottolineato, “non è dire se è un bene o un male, è ovvio che, per lo meno, è una necessità: il problema è riflettere se è regolamentato, lo Statuto dei lavoratori dice come va gestito?”. "Stiamo attenti - ha concluso Sala - perché le differenze di cui soffriamo possono essere esasperate da questa fase”. (Rem)