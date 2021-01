Covid: Giannini (Lega Lazio), riaprire in sicurezza palestre e impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre riaprire da subito, ovviamente in sicurezza, impianti sportivi e palestre già da lunedì quando la nostra Regione tornerà a tingersi di giallo. A tutt'oggi migliaia di imprenditori e collaboratori sportivi aspettano ancora i ristori di novembre. E tra l'altro non è stato approvato dal governo il nuovo Decreto Legge per i Ristori da dicembre 2020 a marzo 2021". Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Governo e Regione prendano esempio dalla Francia che ha messo a punto, come dichiarato poche ore fa dalla ministra dello sport francese, specifiche 'mascherine sportive' con un marchio che consentirà a chi le indossa di praticare attività al chiuso. Se non ci daremo una mossa - prosegue - lasceremo per strada migliaia di lavoratori italiani che hanno sempre rispettato i protocolli imposti quando gli stato 'concesso' di ripartire. Secondo recenti dati Istat, oltre 20 milioni di italiani praticano sport. Negare questa possibilità in questo particolare momento, significa contribuire a far aumentare ancora di più i numerosi casi di disagio che si registrano ogni giorno soprattutto nella fascia più giovane della popolazione", conclude Giannini.(Com)