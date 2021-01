Serbia: Covid, Vucic annuncia un altro milione di dosi di vaccini entro inizio marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Serbia verrà consegnato un milione di vaccini contro il Covid-19 entro l'inizio di marzo. Lo ha annunciato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un video messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Il capo di Stato di Belgrado ha detto che questi saranno "veri vaccini" e si è detto orgoglioso dei cittadini che hanno compreso l'importanza della vaccinazione. "Ho ricevuto conferme dai nostri amici che forniremo quasi milioni di vaccini in più entro la fine di febbraio e marzo", ha spiegato Vucic sottolineando come queste dosi si andranno ad aggiungere ai 6,5 milioni di vaccini già annunciati. (segue) (Seb)