Serbia: Covid, Vucic annuncia un altro milione di dosi di vaccini entro inizio marzo (2)

- Un aereo con 40 mila dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 è atterrato ieri all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. Secondo quanto riferito dall'emittente "Rts", l'aereo è stato accolto dal ministro dell'Innovazione della Serbia, Nenad Popovic. "Solo poche ore fa questi vaccini erano nello stabilimento di Generium nella regione di Vladimir (Russia)", ha detto Popovic all'emittente pubblica. Il ministro ha aggiunto che i vaccini sono stati consegnati in contenitori speciali del peso di circa 200 chilogrammi a una temperatura di meno 20 gradi centigradi. "Questa è solo la prima quantità di 40 mila su un totale di due milioni di dosi che arriveranno in Serbia nei mesi di febbraio e marzo", ha sottolineato Popovic. Riguardo alla possibilità di produrre in Serbia il vaccino Sputnik V, il ministro ha precisato che il processo dovrebbe cominciare nelle prossime settimane. "Il prossimo 11 febbraio ci aspettiamo l'arrivo degli esperti russi che, insieme ai nostri esperti dell'istituto Torlak, esamineranno le possibilità per avviare la produzione in Serbia il prima possibile", ha concluso Popovic. (segue) (Seb)