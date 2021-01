Serbia: Covid, Vucic annuncia un altro milione di dosi di vaccini entro inizio marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 gennaio il ministro serbo per l'Innovazione, Nenad Popovic, ha dichiarato che sono in corso delle trattative per una possibile produzione nazionale del vaccino Sputnik V. Secondo una nota diramata dal suo ministero Popovic ha avuto un incontro con l'amministratore delegato dell'azienda russa Generium, Danilo Taljanski, che ha confermato la propria disponibilità a trasferire tecnologia e condurre un periodo di formazione per la produzione di vaccini russi in Serbia. Nella giornata di ieri la premier serba, Ana Brnabic, ha dichiarato ieri che per lunedì prossimo sono attese 9.800 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. La premier ha aggiunto che avrà un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, sulla consegna di altre dosi di vaccino per il Paese. L'obiettivo, ha proseguito la premier, è quello di ottenere "quantità significative di vaccino" nei prossimi dieci giorni o comunque entro le prossime due settimane. Le 40 mila dosi di vaccino russo in arrivo, ha precisato ancora Brnabic, saranno destinate a 20 mila persone. "Quando otteniamo i vaccini, ne teniamo la metà per la seconda dose della vaccinazione", ha precisato. (Seb)