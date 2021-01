Covid: Senna (Lega), zona gialla da lunedì è un colpo ad attività economiche già stremate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assurdo far partire la zona gialla da lunedì e non da domenica. Come ha evidenziato Confcommercio Milano, tenere in arancione anche domenica significa dare un altro colpo alle attività economiche già stremate, che con il passaggio in giallo e relative riaperture avrebbero potuto avere una boccata d'ossigeno fondamentale. In questo periodo, anche una sola giornata di weekend può fare la differenza e, soprattutto, sarebbe stato un atto dovuto nei confronti della Lombardia, che ha scontato una settimana in zona rossa per colpa degli errori commessi a Roma e che il governo Conte, vergognosamente, non vuole ancora ammettere". Lo afferma in una nota il consigliere regionale lombardo Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, che si unisce alle proteste del mondo del commercio lombardo per la decisione del governo di istituire la zona gialla nelle Regioni che cambiano colore a partire da lunedì. "Sembra proprio – prosegue Senna – che spostare da domenica a lunedì sia l'ennesimo schiaffo alla Lombardia. A pensar male si fa peccato, tuttavia, qualche dubbio non può non venirti, visto che la decisione del governo di effettuare il cambio colore non di domenica ma di lunedì coincide stranamente proprio con il ritorno della Lombardia in zona gialla, dopo quasi un mese dall'ultima volta... la cosa assurda è che, per portare avanti la propria politica anti lombarda, l'ormai ex governo Conte ha di fatto 'punito' anche le altre Regioni. Queste vi sembrano persone in grado di governare un Paese?".(Com)