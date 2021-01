Governo: Crimi, pronti ad affrontare sfida con forze maggioranza di questo anno e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza in questo anno e mezzo, per cercare di dare al Paese un governo operativo nel più breve temo possibile". Lo ha sottolineato il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)