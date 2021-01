Giustizia: Bernini (FI), nuovo governo sinistre aggraverebbe problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, dichiara che "l’apertura dell’anno giudiziario ha riproposto tutti i problemi endemici della giustizia italiana, ora aggravati però da due grandi criticità: l’emergenza Covid che ha rallentato il funzionamento degli uffici giudiziari, ma che non dovrà essere utilizzata per comprimere ulteriormente i diritti della difesa, e il cosiddetto sistema Palamara, su cui i procuratori generali non hanno detto una parola, ma che è un oggettivo elemento di delegittimazione dell’azione complessiva della magistratura". La parlamentare aggiunge in una nota: "Occorrono quindi una grande riforma e un’ operazione di verità e di trasparenza per sanare una ferita - l’uso politico della giustizia - che sta minando la separazione dei poteri e le basi stesse del sistema democratico. Non è un caso che il governo Conte sia caduto proprio perché sulla giustizia non aveva più la maggioranza del Parlamento, e riproporre la stessa coalizione dominata dal giustizialismo - conclude l'esponente di FI - significherebbe perpetuare questa situazione insostenibile". (Com)