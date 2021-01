Governo: Costa (Azione), con Conte ter chi ha provocato crisi perde credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Costa, deputato di Azione, sottolinea che "già una crisi di governo in piena pandemia e campagna vaccinale è qualcosa di surreale ed incomprensibile agli occhi dei cittadini. E lo è ancor più una crisi in cui nessuno parla di proposte o contenuti, ma solo di numeri, veti, risentimenti, incarichi". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Ma se da questa fase si uscisse con lo stesso premier e la stessa maggioranza e non con un governo più ampio, forte e solido, con personalità all'altezza, i protagonisti perderebbero ogni residua credibilità". (Com)