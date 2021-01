Vaccino: Toti, dove vivono più anziani devono arrivare più dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della regione Liguria, giovanni Toti, "è fondamentale proteggere al più presto con il vaccino i cittadini più vulnerabili al Covid. Il 60 per cento delle persone decedute per la pandemia ha più di 80 anni. Questa mattina - continua Toti su Facebook - ci siamo riuniti in videoconferenza con il governo e il commissario Arcuri per chiedere che le Regioni siano messe nella condizione di vaccinare subito tutti i cittadini con età superiore agli 80. Dunque, le dosi devono essere distribuite sulla base di questo criterio, approvato anche dal Parlamento". Il governatore ligure aggiunge: "Dove vivono più anziani devono arrivare più vaccini. Questo consentirà presto di ridurre di moltissimo i ricoveri e soprattutto il numero più doloroso, quello dei morti. Solo così, dopo tanti sacrifici, possiamo sperare di riaprire il Paese, far ripartire le nostre attività e tornare gradualmente alla normalità". (Rin)