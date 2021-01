Sicurezza: Fazzolari (Fd'I), mafia nigeriana emergenza nazionale, la sinistra apra gli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fd'I, osserva che "il focus sulla mafia nigeriana in Italia, curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale, fa emergere tutta la gravità del fenomeno. Tra le numerose pagine - continua il parlamentare in una nota - leggiamo che l’Italia 'è considerata dalla criminalità nigeriana una terra dove poter espandere i propri interessi illegali'. Italia quindi terra di conquista, anche grazie al silenzio di una certa politica. Noi di Fratelli d’Italia denunciamo il fenomeno della mafia nigeriana da anni, venendo per questo accusati di xenofobia e razzismo, ma i dati i diffusi, purtroppo, non fanno altro che darci ragione. Al contrario la sinistra, asserragliata nel proprio delirio immigrazionista, ha fatto finta di non vedere, negando sia l’evidenza investigativa che quella giudiziaria". (segue) (Com)