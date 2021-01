Iran: giustiziato a Zahedan 31enne di etnia beluci Javid Dehghan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Iran ha giustiziato oggi Javid Dehghan, attivista di etnia beluci accusato di appartenere a un gruppo terrorista, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali. Dehghan, 31 anni, è stato impiccato nella prigione centrale di Zahedan, nella provincia del Sistan-Baluchestan. L’uomo, considerato un leader del gruppo militante sunnita Jaish al-Adl, è stato condannato per l'omicidio di due membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane nel 2015. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva esortato Teheran a fermare l’esecuzione. “Condanniamo fermamente la serie di esecuzioni - almeno 28 - da metà dicembre, anche di persone appartenenti a minoranze. Esortiamo le autorità a fermare l'imminente esecuzione di Javid Dehghan, a rivedere il suo e altri casi di pena di morte in linea con la legge sui diritti umani", ha riferito su Twitter l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il Sistan-Baluchestan, la provincia più povera dell'Iran, è popolata per lo più da sunniti beluci. La minoranza lamenta discriminazioni etniche e religiose da parte della maggioranza sciita, accusando il governo iraniano di aver deliberatamente trascurato la provincia a causa della fede sunnita della popolazione. (Irt)