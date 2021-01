Covid: De Carlo (Fd'I), zona gialla solo da lunedì scelta che penalizza i locali pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si scaglia contro la decisione di attendere la giornata di lunedì per il passaggio delle Regioni dalla zona arancione a quella gialla. "Perché attendere lunedì per far scattare il passaggio in zona gialla delle Regioni? In questo modo - continua il parlamentare in una nota - si penalizza ancora di più l'economia, in particolare i bar, i ristoranti e tutti i locali pubblici che perdono la possibilità di aprire i battenti già di domenica. Tutti sappiamo che è nel week-end che queste attività realizzano gran parte del fatturato, e questo governo, evidentemente scollato dalla realtà che lo circonda, ignora così i bisogni e il grido d'allarme dei lavoratori. Sono scandalizzato ed esterrefatto". Per l'esponente di Fd'I, "è una scelta incomprensibile: se i dati indicano un miglioramento tale da consentire un alleggerimento delle restrizioni, perché aspettare ancora? Gli operatori aspettano con ansia di poter riaprire i propri locali: parliamo di lavoratori sull'orlo del precipizio, qualcuno non ha neanche più i soldi per mangiare, e un giorno di lavoro in più o in meno fa la differenza". (segue) (Com)