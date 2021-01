Covid: De Carlo (Fd'I), zona gialla solo da lunedì scelta che penalizza i locali pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Carlo aggiunge che "il fine settimana vede tradizionalmente le famiglie più libere da impegni: una colazione al bar del centro o un pranzo al ristorante, nel rispetto di tutte le norme per le quali i nostri esercenti si sono attrezzati con attenzione investendo anche in maniera importante, sarebbero piccole iniezioni di fiducia, ma questo governo evidentemente non è in grado di comprenderlo". Infine, il senatore critica duramente tutte le tempistiche degli atti dell'esecutivo: "Per riaprire, bisogna attendere giorni e far perdere così possibili entrate ai locali, mentre quando si tratta di chiudere lo si fa dall'oggi al domani, dimenticando - o ignorando - che bar e ristoranti hanno magazzini riforniti e che una chiusura a sorpresa non solo non porta entrate fresche, ma costringe a buttare le scorte già acquistate, con pesanti nuove perdite. Banalità che conosciamo tutti, ma questo governo ormai parla solo di posti e di poltrone e ignora i drammi quotidiani dei cittadini italiani". (Com)