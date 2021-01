Omicidio Sacchi: tradito dal braccialetto elettronico, Princi arrestato per evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava passeggiando cola la fidanzata e il cane a Centocelle quando, invece, sarebbe dovuto stare in casa agli arresti domiciliari. E’ stato il braccialetto elettronico a tradire Giovanni Princi, il giovane romano che nell’ottobre del 2019, ha organizzato l’acquisto di una partita di 15 chili di marijuana durante il quale venne ucciso il 24enne Luca Sacchi. Princi è stato condannato a 4 anni di reclusione per il solo acquisto della droga, in uno stralcio del processo principale per omicidio dell’amico. Ieri mattina aveva una autorizzazione del tribunale ad uscire di casa per sostenere un colloquio di lavoro per poi tornare al suo domicilio. Due ore dopo l’orario previsto, il braccialetto lo dava ancora fuori dall’abitazione. I Carabinieri lo hanno rintracciato mentre passeggiava e lo hanno arrestato nuovamente. Oggi la convalida ed è tornato ai domiciliari.(Rer)