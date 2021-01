Siria: autobomba ad Afrin, almeno 5 civili uccisi e 13 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque civili sono rimasti uccisi, tra cui un bambino, e 13 sono stati feriti, alcuni in modo grave, in un attentato con un'autobomba avvenuto oggi nella città di Afrin, nel nord della Siria. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale di Damasco “Sana”. Secondo questa fonte, un'auto carica di esplosivo è saltata in aria in una zona industriale di Afrin, occupata da gruppi armati filo-turchi. “Il numero delle vittime probabilmente aumenterà”, ha detto una fonte civile all’agenzia siriana. La forza dell'esplosione ha provocato gravi danni al quartiere, caratterizzato da un gran numero di negozi e da un’alta concentrazione di civili. La città di Afrin, nel governatorato di Aleppo, è stata conquistata nel 2012 dalle Unità di protezione popolare (Ypg), ma nel marzo del 2018 è passata sotto il controllo dell’Esercito siriano libero a seguito dell’operazione militare “Ramo d’ulivo” delle Forze armate turche. (Res)