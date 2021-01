Russia: imprenditore Rotenberg rivela di essere il proprietario del palazzo di Gelendzhik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore russo Arkadij Rotenberg ha detto in un'intervista al canale Telegram di Mash di essere il proprietario del cosiddetto "palazzo di Putin", oggetto delle indagini della Fondazione per la lotta alla corruzione di Navalnyj. "Ora non sarà più un segreto. Sono il beneficiario. C'era un oggetto piuttosto complesso, c'erano molti creditori. Sono riuscito a diventarne beneficiario. Il posto è stupendo", ha affermato Rothenberg ripreso dai media russi. Secondo l'imprenditore a Capo Idokopas è in costruzione un hotel che aprirà tra "due o tre anni". Rotenberg ha poi spiegato che non ha reso pubblico di essere il proprietario per evitare scandali dal momento che sarebbe sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti. (Rum)