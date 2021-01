Russia-Azerbaigian: telefonata tra Putin e Aliyev su nuovo centro di monitoraggio in Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha intrattenuto una conversazione telefonica con il suo omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev. Secondo quanto riferito dal Cremlino, le due parti hanno discusso del centro russo-turco per il monitoraggio dell'attuazione del cessate il fuoco del Nagorno-Karabakh, attivo da oggi nella regione di Agdam. I presidenti "hanno accolto con favore l'inizio delle operazioni in Azerbaigian oggi di un centro congiunto russo-turco che monitora il cessate il fuoco e l'azione militare nella zona di conflitto", si legge in un comunicato stampa del Cremlino. Putin e Aliyev hanno auspicato che il centro aiuti a stabilizzare la situazione nella regione e a rafforzare l'accordo di pace negoziato dalla Russia tra i leader di Azerbaigian e Armenia. (segue) (Rum)