Russia-Azerbaigian: telefonata tra Putin e Aliyev su nuovo centro di monitoraggio in Nagorno-Karabakh (2)

La Russia e la Turchia hanno inaugurato oggi un centro comune per il monitoraggio dell'attuazione del cessate il fuoco del Nagorno-Karabakh, concordato a seguito di una riacutizzazione del conflitto nella regione lo scorso anno. Lo ha confermato con un comunicato il ministero della Difesa dell'Azerbaigian. Il centro, che entrambi i paesi hanno deciso di istituire a novembre, è stato ufficialmente inaugurato nella regione di Agdam, uno dei territori riconquistati dall'Azerbaigian dopo gli scontri armati di fine 2020. Sessanta militari russi e altrettanti turchi saranno dispiegati nel centro e lavoreranno per garantire il rispetto del cessate il fuoco. Il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax", ha affermato che "il monitoraggio sarà effettuato attraverso l'utilizzo di veicoli aerei senza equipaggio nonché la valutazione dei dati ricevuti da altre fonti". Secondo quanto trapelato, potrebbe essere utilizzati anche dei droni per le attività di monitoraggio. Il vice ministro della Difesa russo, generale Alexander Fomin, e il suo omologo turco, Yunus Emre Karaosmanoglu, insieme al ministro della Difesa azerbaigiano Zakir Hasanov hanno esaminato oggi le infrastrutture e le procedure operative del centro di monitoraggio. Dopo che i leader di Russia, Armenia e Azerbaigian hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh a novembre, Mosca e Ankara hanno firmato un memorandum sulla creazione di un centro in Azerbaigian per monitorare congiuntamente il cessate il fuoco nella regione contesa. (Rum)