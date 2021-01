Torino: dopo 3 mesi riapre il Museo Egizio, ingresso gratis per 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 1° febbraio, col Piemonte in zona gialla, il Museo Egizio di Torino riaprirà al pubblico dopo quasi tre mesi di chiusura. Lo farà con un’iniziativa speciale: dall’1 al 5 febbraio, infatti, l'ingresso sarà gratuito (con obbligo di prenotazione online). L’orario di apertura sarà quello ordinario: il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18.30, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Un modo per accogliere il pubblico e per ritornare a fornire un servizio davvero inclusivo e per tutti: questa la scelta del direttore Christian Greco e della presidente Evelina Christillin che, insieme a tutta la squadra del Museo, vogliono celebrare così un primo passo verso un ritorno alla normalità, con un richiamo all’articolo 9 della Costituzione Italiana, che pone la ricerca e la cura del patrimonio culturale fra i compiti fondamentali della Repubblica. A partire da domani, sabato 30 gennaio, sull’apposita sezione del sito (https://museoegizio.it/tickets-shop) sarà possibile prenotare l’ingresso: i visitatori potranno scegliere la fascia oraria preferita e dovranno presentarsi all’ingresso con il biglietto elettronico. Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per entrare al Museo Egizio, permangono quelle adottate nei mesi passati: sarà in vigore la misurazione della temperatura e obbligo di indossare la propria mascherina. Lungo il percorso saranno disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale avranno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori. (segue) (Rpi)